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Гамбия — Камерун: номинальные хозяева сравняли счёт

Гамбия — Камерун: номинальные хозяева сравняли счёт
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В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречаются сборные Гамбии и Камеруна. Команды играют на стадионе «Стад де ла Пе» в городе Буаке, Кот-д'Ивуар. Стартовый свисток матча прозвучал в 20:00 мск.

Кубок африканских наций . Группа C. 3-й тур
23 января 2024, вторник. 20:00 МСК
Гамбия
2-й тайм
1 : 1
Камерун
0:1 Токо Экамби – 56'     1:1 Джаллоу – 72'    

На 72-й минуте полузащитник Гамбии Абли Джаллоу сравнял счёт.

После двух сыгранных туров сборная Камеруна располагается на третьей строчке в группе С, имея одно очко в активе. Гамбия с нулём очков замыкает таблицу.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

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