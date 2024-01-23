Мавритания — Алжир: Ауар, Аит-Нури и Аталь — в стартовом составе алжирцев

Во вторник, 23 января, на стадионе «Стад Де ла Паи» в Буаке (Кот-д'Ивуар) состоится заключительный матч группового раунда Кубка африканских наций, в котором сразятся сборные Мавритании и Алжира. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с сомалийцем Картаном Коштей. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Матч в прямом эфире покажет Okko. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

Мавритания: Ньяссе, Кейта, Деллахи, Ба, Диав, Гассама, Койта, Мухсине, Тиам, Амар, Анне.

Алжир: Мандреа, Аталь, Тугаи, Манди, Аит-Нури, Будауи, Унас, Зерруки, Ауар, Амура, Бунеджа.

В последний раз сегодняшние соперники встречались в марте 2023 года в отборе на Кубок африканских наций. Тогда команды обменялись гостевыми победами со счётом 1:0.

Наивысшим достижением Алжира на Кубке Африки является чемпионство. «Лисам пустыни» удавалось выиграть первенство континента в 2019 году. Мавритания, в свою очередь, ни разу не выходила из группы.