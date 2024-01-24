Игрок «Челси» Чилуэлл прокомментировал разгромную победу команды в матче Кубка лиги

Защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл поделился впечатлениями от результата ответного полуфинального матча Кубка английской лиги с «Мидлсбро» (6:1).

«Перед игрой мы знали, насколько она важна. Не было необходимости кого-либо мотивировать. получить намного лучше, чем это.

Мы принесли энергию и знали, что зрители поддержат нас, если мы хорошо начнём. Мы знали, как важно забить быстрый гол, что мы и сделали сегодня. Мы очень хорошо прессинговали и несколько раз поймали их. 4:0 к перерыву – это здорово, но важно, чтобы мы сохранили темп и не дали им шанса.

В первом матче мы знали, что это будет сложно. Меня там не было, но я смотрел по телевизору: это выглядело как сложная игра, и мы знали, в какой футбол они собираются играть сегодня», – приводит слова Чилуэлла BBC.

В нынешнем сезоне Чилуэлл провёл во всех турнирах девять матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Напомним, англичанин пропустил более трёх месяцев из-за травмы подколенного сухожилия.