Президент «Барселоны» Лапорта обвинил игрока «Реала» Беллингема в симуляции

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обвинил полузащитника «Реала» Джуда Беллингема в симуляции в матче между мадридской командой и «Альмерией».

«Есть одна деталь, показательная для тех, кто играл в футбол: когда Беллингем лежит на газоне, он поглядывает на судью, как бы говоря: «Посмотрим, обманул я его или нет». А потом игра продолжается – и следует гол, который, на мой взгляд, забит по правилам», – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

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Напомним, «Реал» обыграл «Альмерию» со счётом 3:2 в матче 21-го тура испанской Примеры. По ходу встречи возникли три спорных эпизода, разрешившихся не в пользу «Альмерии», для вынесения решения по которым главный арбитр встречи Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо прибегал к помощи видеоповтора.

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