«Мы очень взволнованы». Тренер «Жироны» — о полуфинале Кубка Испании с «Мальоркой»

Главный тренер «Жироны» Мичел высказался о предстоящей игре с «Мальоркой» в 1/4 финала Кубка Испании.

«Никакой эйфории нет. Мы очень взволнованы, потому что это особенный матч для нас – клуб еще никогда не выходил в полуфинал кубка. Это мотивация, но не эйфория, потому что это другое соревнование.

«Мальорка» дома – это хорошая команда, у нее замечательные игроки, поэтому только сыграв хорошо мы сможем войти в историю. Это будет очень трудно, нам нужна лучшая версия самих себя.

Я всегда придавал большое значение кубку, и у меня было ощущение, что команда хочет пройти дальше и хорошо выступить. Самая важная игра недели – завтра, потому что она завтра», — приводит слова Мичела L’Esportiu.

Матч между командами состоится сегодня, 24 января, на стадионе «Иберостар» в 21:30 по мск.