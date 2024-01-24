Главный тренер «Торпедо» Кононов: задачи стоят большие, все прекрасно это понимают

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о задачах команды в текущем сезоне.

«Не будем ни для кого делать поблажек. Задачи стоят большие, все прекрасно это понимают. Нам нужно серьёзно работать. Тем игрокам, которые сейчас на контрактах, мы не дадим почивать на лаврах», — приводит слова Кононова «Матч ТВ».

Напомним, «Торпедо» объявило о назначении Олега Кононова на пост главного тренера 17 января. Ранее команду возглавлял Артём Горлов.

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 27 очков за 20 матчей. Лидирует махачкалинское «Динамо», у которого 37 очков. В 21-м туре «Торпедо» на выезде встретится с красноярским «Енисеем» в начале марта.