«Торпедо» объявило состав на первый зимний сбор

Пресс-служба московского «Торпедо» в своём телеграм-канале опубликовала список футболистов, которые завтра, 19 января, отправится с командой на первый зимний сбор в Абу-Даби (ОАЭ).
Состав команды на первый зимний сбор
Вратари: Егор Бабурин, Михаил Волков, Андрей Бондарь.
Защитники: Сергей Бородин, Никита Калугин, Юрий Журавлёв, Александр Иваньков, Глеб Шевченко, Боян Роганович.
Полузащитник: Владимир Москвичёв, Иван Енин, Александр Орехов, Ираклий Манелов, Валерий Громыко, Игорь Горбунов, Марио Чурич.
Нападающие: Игорь Лебеденко, Георгий Гонгадзе, Даниил Шамкин, Руслан Червяков, Дмитрий Полоз, Илья Стефанович, Йорди Рейна.
Также сообщается, что вместе с командой на первый сбор полетят пять игроков на просмотре.
К зимнему перерыву текущего цикла «Торпедо» занимает восьмое место в таблице Первой лиги, набрав 27 очков в 20 матчах.