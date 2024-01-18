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«Торпедо» объявило состав на первый зимний сбор

Пресс-служба московского «Торпедо» в своём телеграм-канале опубликовала список футболистов, которые завтра, 19 января, отправится с командой на первый зимний сбор в Абу-Даби (ОАЭ).

Состав команды на первый зимний сбор

Вратари: Егор Бабурин, Михаил Волков, Андрей Бондарь.

Защитники: Сергей Бородин, Никита Калугин, Юрий Журавлёв, Александр Иваньков, Глеб Шевченко, Боян Роганович.

Полузащитник: Владимир Москвичёв, Иван Енин, Александр Орехов, Ираклий Манелов, Валерий Громыко, Игорь Горбунов, Марио Чурич.

Нападающие: Игорь Лебеденко, Георгий Гонгадзе, Даниил Шамкин, Руслан Червяков, Дмитрий Полоз, Илья Стефанович, Йорди Рейна.

Также сообщается, что вместе с командой на первый сбор полетят пять игроков на просмотре.

К зимнему перерыву текущего цикла «Торпедо» занимает восьмое место в таблице Первой лиги, набрав 27 очков в 20 матчах.