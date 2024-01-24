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Фабио Капелло: Анчелотти — лучший тренер в мире

Фабио Капелло: Анчелотти — лучший тренер в мире
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Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло высказался о наставнике «сливочных» Карло Анчелотти.

«Анчелотти — лучший тренер в мире. Он побеждал во всех клубах, в которых работал, и он очень умён. Очень сложно выиграть столько, сколько выиграл Карло. Он не играет по одной системе, и он всегда умел настраивать своих игроков», — приводит слова Капелло издание Marca.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Карло Анчелотти встал у руля мадридского «Реала» в 2021 году. Ранее итальянский специалист уже работал со «сливочными», возглавляя команду с 2013 по 2015 год. Под его руководством мадридцы становились чемпионами Испании, обладателями Кубка и Суперкубка страны, а также дважды побеждали в Лиге чемпионов.

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