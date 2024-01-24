Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Замбия — Марокко. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анна Даллакян прокомментировала переход в «Ростов»

Анна Даллакян прокомментировала переход в «Ростов»
Аудио-версия:
Комментарии

Армянская полузащитница Анна Даллакян высказалась о переходе в ЖФК «Ростов».

«Прошлым летом я была в России на отдыхе, но в этом городе я впервые.

Здесь всё профессионально, я рада видеть, как здесь развивается женский футбол. Тренировки проходят хорошо, правда, с большинством игроков команды я ещё не познакомилась, но нам предстоит пройти долгий путь и узнать друг друга.

Следила ли за Суперлигой и матчами ЖФК «Ростов»? Да, я часто следила за играми «Ростова». Команда выглядит хорошо, мне нравится преданность членов этой команды своей работе, надеюсь, я стану частью команды и мы вместе добьёмся больших успехов», — приводит слова Даллакян официальный сайт «Ростова».

Напомним, «Ростов» завершил сезон-2023 женской Суперлиги на седьмом месте. По итогам заключительного этапа команда набрала 21 очко.

Материалы по теме
«Ростов» объявил о переходе полузащитницы сборной Армении
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android