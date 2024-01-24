Анна Даллакян прокомментировала переход в «Ростов»

Армянская полузащитница Анна Даллакян высказалась о переходе в ЖФК «Ростов».

«Прошлым летом я была в России на отдыхе, но в этом городе я впервые.

Здесь всё профессионально, я рада видеть, как здесь развивается женский футбол. Тренировки проходят хорошо, правда, с большинством игроков команды я ещё не познакомилась, но нам предстоит пройти долгий путь и узнать друг друга.

Следила ли за Суперлигой и матчами ЖФК «Ростов»? Да, я часто следила за играми «Ростова». Команда выглядит хорошо, мне нравится преданность членов этой команды своей работе, надеюсь, я стану частью команды и мы вместе добьёмся больших успехов», — приводит слова Даллакян официальный сайт «Ростова».

Напомним, «Ростов» завершил сезон-2023 женской Суперлиги на седьмом месте. По итогам заключительного этапа команда набрала 21 очко.