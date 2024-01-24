«Ростов» объявил о переходе полузащитницы сборной Армении

Армянская полузащитница Анна Даллакян стала игроком ЖФК «Ростов». Об этом сообщила пресс-служба ростовского клуба.

Свою профессиональную карьеру Анна Даллакян начала в городе Гюмри в клубе «Трибуна», в составе которого стала победителем Кубка Армении. После этого она выступала за команду «Хаяса», в составе которой участвовала в Лиге чемпионов. Предыдущим клубом футболистки был литовский «Жальгирис».

«Аня вызывалась в национальную команду Армении и становилась автором очень красивых и известных голов в ворота соперников. Рады приветствовать Аню в нашей команде!» — написано в заявлении «Ростова».

Напомним, «Ростов» завершил сезон-2023 женской Суперлиги на седьмом месте. По итогам заключительного этапа команда набрала 21 очко.