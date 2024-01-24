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Чеферин — о наказании «Манчестер Сити» за нарушении ФФП: мы знаем, что были правы

Чеферин — о наказании «Манчестер Сити» за нарушении ФФП: мы знаем, что были правы
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Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что «Манчестер Сити» виновен в нарушении правил финансового фэйр-плей. Напомним, в феврале 2020 года УЕФА исключил «горожан» из еврокубков, однако затем английский клуб опротестовал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и выиграл дело.

«Мы знаем, что были правы. Я 25 лет работал судебным юристом и знаю, что иногда ты выигрываешь дело, которое должен проиграть, а иногда происходит наоборот. Не хочу говорить о деле в Англии. Но я верю в то, что решение нашего независимого комитета было верным», — приводит слова Чеферина издание The Telegraph.

Отметим, что «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2022/2023 и является действующим победителем этого турнира. Ранее стало известно, что в нарушении правил финансового фэйр-плей «горожан» обвинила английская Премьер-лига.

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