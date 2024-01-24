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Чеферин — о возможном выходе Израиля или Украины на Евро-2024: думаю, всё будет хорошо

Чеферин — о возможном выходе Израиля или Украины на Евро-2024: думаю, всё будет хорошо
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Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос, может ли попадание сборных Израиля или Украины на чемпионат Европы — 2024 усложнить обеспечение безопасности в Германии, где и пройдёт финальная часть турнира.

«В эти безумные времена, когда в геостратегическом плане мир сходит с ума, самую серьёзную обеспокоенность вызывают вопросы безопасности. И речь не только о стадионах. Уверен, они будут защищены должным образом. Но болельщики ведь будут не только там, они будут и в городах, и на улицах. Давайте сохранять оптимизм. Полагаю, при поддержке немецких властей всё пройдёт хорошо», — приводит слова Чеферина издание The Telegraph.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт грядущим летом в Германии. Турнир стартует 14 июня, а завершится 14 июля.

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