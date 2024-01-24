Капелло: если «Реалу» нужна «девятка», то стоит обратить внимание на Холанда

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло полагает, что «сливочным» нужно подумать над приглашением нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Если Мадрид планирует выходить на рынок, то им нужно подумать над тем, есть ли у них центральный нападающий топ-уровня. А у «Реала» его нет. Лучшим вариантом в таком случае будет Холанд. Но если речь заходит о приглашении лучшего футболиста, то это Мбаппе, конечно», — приводит слова Капелло издание Marca.

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В нынешнем сезоне 23-летний Холанд провёл 15 матчей в рамках английской Премьер-лиги за «Манчестер Сити», забил 14 голов и сделал четыре результативных передачи.