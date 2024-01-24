Капелло — о деле Негрейры: это скандал, который наносит ущерб футболу

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло высказался о деле бывшего вице-президента судейской комиссии Королевской федерации футбола Испании Хосе Негрейры, который обвиняется в получении взяток от «Барселоны».

«История «Барселоны» с делом Негрейры — это скандал. Невероятная история, которая наносит ущерб футболу. Не понимаю этого. Не понимаю ни одну из сторон», — приводит слова Капелло издание Marca.

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Напомним, в прошлом году появилась информация, что «Барселона» три года платила вице-президенту судейской комиссии Королевской федерации футбола Испании Негрейре за отчёты по различным арбитрам с описанием их характеристик. Расследованием дела занялась прокуратура Каталонии, а сама «Барселона» отвергла обвинения в свой адрес.