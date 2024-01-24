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Уткин: в каждой игре, что я видел, наступает момент, когда Захарян исчезает

Уткин: в каждой игре, что я видел, наступает момент, когда Захарян исчезает
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Российский журналист Василий Уткин высказался об игре полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в матче Кубка Испании с «Сельтой» (2:1).

«У Захаряна есть удивительное качество, которое снова проявилось в кубковой игре во вторник («Сосьедад» играл с «Сельтой», Арсен вышел во втором тайме).

В каждой игре, что я видел, наступает момент, когда Арсен исчезает. Как нет его. В этот раз отрезок Захаряна-Невидимки пришёлся примерно на середину его игрового отрезка. Как у него так получается — не знаю, но получается стабильно. Адаптация, видимо.

Но вот приехал суринамец Бекер из Бундеслиги в аренду, и в первом же матче истоптал пару защитников и забил мяч, кстати, победный. Тоже адаптация. Но какая-то другая; как видим, процесс сугубо индивидуальный!» — написал Уткин в телеграм-канале.

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