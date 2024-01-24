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«Сельта» — «Реал Сосьедад» — 1:2, видео, голы, статистика Арсена Захаряна, обзор матча, 23 января 2024-го, Кубок Испании

Как же не повезло Захаряну! От первого гола в Испании отделили сантиметры
Анатолий Романов
«Сельта» — «Реал Сосьедад» — 1:2, видео
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Но Арсен помог «Реалу Сосьедад» выйти в полуфинал Кубка страны.

Три дня назад «Сельта» и «Реал Сосьедад» сыграли в Виго в матче чемпионата Испании. Тогда Арсен Захарян вышел на замену, поэтому можно было предположить, что в четвертьфинале Кубка страны россиянин будет в основе. Но наш полузащитник снова начал встречу на скамейке и завершил её на поле – опять помог баскам удержать победу.

Кубок Испании . 1/4 финала
23 января 2024, вторник. 23:30 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Оярсабаль – 2'     0:2 Бекер – 66'     1:2 де ла Торре – 90+2'    

В основе «Реала Сосьедад» появился зимний новичок из «Герты» Шеральдо Бекер, которого баски купили за € 3 млн. Он действовал в атаке вместе с португальцем Андре Силвой. В целом же состав команды Иманола Альгуасиля был ближе к оптимальному, чем у «Сельты». За хозяев сыграли хорошо нам знакомые по РПЛ Карл Старфельт (экс-игрок «Рубина») и Михайло Ристич (был в «Краснодаре»). И уже на второй минуте Старфельт оказался активным участником эпизода, который завершился голом «Реала Сосьедад». Всё началось с аута, выброшенного с левого фланга. Швед махнул мимо мяча, потом последовал неудачный вынос, и Мерино вырезал передачу на стоявшего прямо перед воротами Оярсабаля. Капитан забил головой. Показалось, что в одном из единоборств в штрафной «Сельты» мог быть фол со стороны басков, но судьи так не думали.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

В целом чувствовалось превосходство игроков «Реала Сосьедад» в классе. Команда Альгуасиля намного больше владела мячом, даже ведя в счёте, лучше двигала его и быстро возвращала себе после потерь. «Сельта» выглядела простовато, а её прессинг — разрозненным. Впрочем, и баски в основном создавали моменты на стандартах. Так, в середине первого тайма случился момент, похожий на голевой, разве что в этом случае последовала подача со штрафного. Старфельт вынес мяч на Мерино, а тот исполнил полуудар-полупрострел и едва не забил сам.

Тремя днями ранее на некачественном поле в Виго, напоминающем ковёр, по которому ходят уже лет 30, получил тяжёлую травму левый защитник Муньос. И надо же такому случиться, что в кубковом матче ещё до перерыва выбыл из-за повреждения другой игрок этого амплуа – Тирни. Большая проблема для Альгуасиля. Хотя травма шотландца на первый взгляд менее серьёзная. Впрочем, даже это не сильно помогло команде Рафы Бенитеса: у хозяев было 0 ударов в створ за целый тайм. Игроки «Сельты» активно выпрашивали пенальти, да не выпросили.

Как «Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Сельту» в Примере:
Вместо Захаряна выпустили испанскую молодёжь. Но Арсен вышел удерживать победу
Вместо Захаряна выпустили испанскую молодёжь. Но Арсен вышел удерживать победу

Второй тайм стал интереснее первого ещё до своего старта. Вышел Захарян! Россиянин поменял Андре Силву – вероятно, это была плановая замена. Наш полузащитник расположился слева, а Оярсабаль отправился вперёд. «Сельта» провела первые минуты после перерыва очень интенсивно. «Реал Сосьедад» вынужден был уйти в оборону, и Захарян начал игру с пары нарушений. Довольно жёстко сфолил на энергичном нападающем хозяев Дувикасе – рисковал быстро «присесть» на карточку. На исходе часа матча Арсен и до чужой штрафной добрался, однако на его опасный прострел вдоль ворот никто не откликнулся.

«Реал Сосьедад» подождал, потерпел и на 66-й минуте нанёс «Сельте» прямой в челюсть! Хозяева увлеклись – прозевали быстрый контрвыпад. Новичок Бекер убежал со своей половины поля и реализовал выход один на один, пробив точно низом ещё из-за штрафной. Идеальный дебют. К слову, в Бундеслиге в первой части сезона Бекер не забивал. Только после этого «Сельта» наконец создала голевой момент, но отработавший в обороне Захарян помешал игроку «Сельты» свободно ударить из убойной позиции. А решить эпизод, находясь под давлением, соперник не сумел – Субельдия заблокировал мяч.

На концовку Альгуасиль добавил дополнительного защитника, чтобы сохранить счёт 2:0. Захарян много оборонялся в центре и как-то растворился на поле. «Сельте» терять было нечего, хозяева мощно давили и не давали поднять голову. Тем не менее на 84-й минуте отличный момент получил россиянин. Мяч в штрафной «Сельты» отскочил к нему от Садика, и Арсен тут же пробил – к сожалению, рядом со штангой. Других шансов забить у Захаряна не было. Статистика нашего полузащитника: 23 касания мяча, один удар, семь точных передач из девяти, пять выигранных единоборств из 10, три отбора, один перехват и два выноса мяча, а также два фола и пять потерь владения.

В компенсированное время «Сельта» всё же забила один гол, вернув надежду своим горячим трибунам, но Захарян и компания отбились – «Реал Сосьедад» в полуфинале Кубка Испании.

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