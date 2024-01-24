Как же не повезло Захаряну! От первого гола в Испании отделили сантиметры

Три дня назад «Сельта» и «Реал Сосьедад» сыграли в Виго в матче чемпионата Испании. Тогда Арсен Захарян вышел на замену, поэтому можно было предположить, что в четвертьфинале Кубка страны россиянин будет в основе. Но наш полузащитник снова начал встречу на скамейке и завершил её на поле – опять помог баскам удержать победу.

В основе «Реала Сосьедад» появился зимний новичок из «Герты» Шеральдо Бекер, которого баски купили за € 3 млн. Он действовал в атаке вместе с португальцем Андре Силвой. В целом же состав команды Иманола Альгуасиля был ближе к оптимальному, чем у «Сельты». За хозяев сыграли хорошо нам знакомые по РПЛ Карл Старфельт (экс-игрок «Рубина») и Михайло Ристич (был в «Краснодаре»). И уже на второй минуте Старфельт оказался активным участником эпизода, который завершился голом «Реала Сосьедад». Всё началось с аута, выброшенного с левого фланга. Швед махнул мимо мяча, потом последовал неудачный вынос, и Мерино вырезал передачу на стоявшего прямо перед воротами Оярсабаля. Капитан забил головой. Показалось, что в одном из единоборств в штрафной «Сельты» мог быть фол со стороны басков, но судьи так не думали.

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В целом чувствовалось превосходство игроков «Реала Сосьедад» в классе. Команда Альгуасиля намного больше владела мячом, даже ведя в счёте, лучше двигала его и быстро возвращала себе после потерь. «Сельта» выглядела простовато, а её прессинг — разрозненным. Впрочем, и баски в основном создавали моменты на стандартах. Так, в середине первого тайма случился момент, похожий на голевой, разве что в этом случае последовала подача со штрафного. Старфельт вынес мяч на Мерино, а тот исполнил полуудар-полупрострел и едва не забил сам.

Тремя днями ранее на некачественном поле в Виго, напоминающем ковёр, по которому ходят уже лет 30, получил тяжёлую травму левый защитник Муньос. И надо же такому случиться, что в кубковом матче ещё до перерыва выбыл из-за повреждения другой игрок этого амплуа – Тирни. Большая проблема для Альгуасиля. Хотя травма шотландца на первый взгляд менее серьёзная. Впрочем, даже это не сильно помогло команде Рафы Бенитеса: у хозяев было 0 ударов в створ за целый тайм. Игроки «Сельты» активно выпрашивали пенальти, да не выпросили.

Второй тайм стал интереснее первого ещё до своего старта. Вышел Захарян! Россиянин поменял Андре Силву – вероятно, это была плановая замена. Наш полузащитник расположился слева, а Оярсабаль отправился вперёд. «Сельта» провела первые минуты после перерыва очень интенсивно. «Реал Сосьедад» вынужден был уйти в оборону, и Захарян начал игру с пары нарушений. Довольно жёстко сфолил на энергичном нападающем хозяев Дувикасе – рисковал быстро «присесть» на карточку. На исходе часа матча Арсен и до чужой штрафной добрался, однако на его опасный прострел вдоль ворот никто не откликнулся.

«Реал Сосьедад» подождал, потерпел и на 66-й минуте нанёс «Сельте» прямой в челюсть! Хозяева увлеклись – прозевали быстрый контрвыпад. Новичок Бекер убежал со своей половины поля и реализовал выход один на один, пробив точно низом ещё из-за штрафной. Идеальный дебют. К слову, в Бундеслиге в первой части сезона Бекер не забивал. Только после этого «Сельта» наконец создала голевой момент, но отработавший в обороне Захарян помешал игроку «Сельты» свободно ударить из убойной позиции. А решить эпизод, находясь под давлением, соперник не сумел – Субельдия заблокировал мяч.

На концовку Альгуасиль добавил дополнительного защитника, чтобы сохранить счёт 2:0. Захарян много оборонялся в центре и как-то растворился на поле. «Сельте» терять было нечего, хозяева мощно давили и не давали поднять голову. Тем не менее на 84-й минуте отличный момент получил россиянин. Мяч в штрафной «Сельты» отскочил к нему от Садика, и Арсен тут же пробил – к сожалению, рядом со штангой. Других шансов забить у Захаряна не было. Статистика нашего полузащитника: 23 касания мяча, один удар, семь точных передач из девяти, пять выигранных единоборств из 10, три отбора, один перехват и два выноса мяча, а также два фола и пять потерь владения.

В компенсированное время «Сельта» всё же забила один гол, вернув надежду своим горячим трибунам, но Захарян и компания отбились – «Реал Сосьедад» в полуфинале Кубка Испании.