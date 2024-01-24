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21-й тур РПЛ будет перенесён из-за выборов президента России

21-й тур РПЛ будет перенесён из-за выборов президента России
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21-й тур чемпионата России будет перенесён на более поздний срок из-за выборов президента России. Об этом сообщил «РБ Спорт».

Напомним, выборы президента России — 2024 пройдут с 15 по 17 марта. По информации источника, Российская Премьер-Лига настаивала на необходимости сохранить принятый ранее календарь, но по рекомендации МВД 21-й тур будет перенесён на более поздний срок. Ориентировочные сроки проведения перенесённого тура: 24-25 апреля. В 21-м туре чемпионата России пройдёт московское дерби, в котором встретятся ЦСКА и «Спартак».

Кроме этого, сообщается, что будет перенесён и 23-й тур Мелбет Первой лиги.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар» (38). Чемпионат России возобновится в начале марта.

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