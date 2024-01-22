Главные трансферы недели в РПЛ. Клубы продолжают подписывать легионеров

Прошедшая неделя получилась богатой на трансферы в РПЛ. Клубы лиги совершили больше десятка разнообразных сделок не только на вход, но и на выход. Рассказываем о главных переходах прошедшей недели.

Эдгар Севикян: «Пари НН» → «Ференцварош» (€ 1,2 млн)

Эдгар Севикян (слева) Фото: ФК «Ференцварош»

О переезде футболиста сборной Армении в Венгрию было известно ещё примерно полторы недели назад. Официальное объявление от «Пари НН» появилось 17 января. Российский клуб получил за трансфер € 1,2 млн. Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что «Ференцварош» ещё заплатит 7% от перепродажи. На Севикяна претендовал «Краснодар», но венгерский клуб активировал опцию выкупа для зарубежных клубов, которая была в контракте игрока. Сам Эдгар выбрал переезд в Европу. Любопытно, что в случае трансфера в «Краснодар» нижегородский клуб мог заработать больше — примерно € 2,5 млн.

Данил Круговой: «Зенит» → ЦСКА (свободный агент)

Данил Круговой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Трансфер в какой-то степени получился историческим. До Кругового ни один футболист «Зенита» не переходил в ЦСКА в течение 27 лет. Есть один нюанс — Данил присоединится к армейцам летом 2024 года. Именно тогда истечёт его контракт с «Зенитом» и Круговой станет свободным агентом. Сине-бело-голубые уже отправили флангового защитника во вторую команду. «На двух стульях за «Зенит» не играют», — таким был комментарий председателя правления питерцев Александра Медведева. Сам Круговой подчеркнул, что с финансовой точки зрения его полностью устраивало предложение «Зенита» по новому контракту. Но защитник, по его словам, выбрал играть в футбол.

Херман Конти: «Локомотив» → «Расинг» (€ 900 тыс.)

Херман Конти Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Аргентинский защитник оказался в «Локомотиве» в начале 2023 года — за его трансфер железнодорожники заплатили «Бенфике» € 250 тыс. Но у Конти в России откровенно не получилось. Он отыграл всего лишь пять матчей и через полгода уехал на родину. Осеннюю часть сезона Херман провёл в «Колоне», где играл на правах аренды. Теперь же Конти перебрался в «Расинг», а «Локо» получил за игрока почти € 1 млн. Сам 29-летний футболист очень доволен переходом. «Я пришёл в «Расинг», чтобы стать чемпионом», — сказал Конти на пресс-конференции после подписания контракта.

Роман Акбашев: «Ростов» → «Факел» (свободный агент)

Роман Акбашев Фото: ФК «Факел»

Акбашев пополнил состав «Ростова» летом 2023 года и сделал это в статусе свободного агента. Теперь он проследовал по обратному маршруту, а за его переход снова не пришлось ничего не платить. Сначала «Ростов» объявил о расторжении контракта с игроком, а спустя несколько часов стало известно, что Роман вернулся в «Факел». На юге России у Акбашева не получилось — 12 матчей в составе донского клуба, ни одного результативного действия. Теперь 32-летнего футболиста ждёт борьба за выживание в составе воронежцев.

Гильермо Сото: «Балтика» → «Универсидад Католика» (€ 350 тыс.)

Гильермо Сото Фото: cruzados.cl

Ещё один легионер, который задержался в России всего на полгода. Минувшим летом «Балтика» купила чилийца у аргентинского «Уракана», заплатив € 350 тыс. А теперь продала его за аналогичную сумму в чилийскую команду «Универсидад Католика». За полгода в России Сото провёл за «Балтику» 13 матчей во всех турнирах. В среднем 65 минут за игру. Кстати, Сото уже числился в составе «Универсидад Католики» — он находился в системе клуба в период с 2014 по 2017 год.

Александр Юкич: «Аустрия» → «Сочи» (€ 50 тыс.)

Александр Юкич Фото: ФК «Сочи»

23-летний австрийский защитник Юкич до переезда в «Сочи» играл исключительно на родине. Воспитанник академии «Аустрии» выступал за молодёжный состав клуба в период с 2018 по 2020 год, после чего дебютировал за основную команду. В нынешнем сезоне Юкич отыграл 22 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Кстати, Юкич уже выходил на поле в контрольном матче с «Сочи» — в январе 2022-го встреча завершилась нулевой ничьей.

Иброхимхалил Юлдошев: «Пари НН» → «Кайрат» (аренда)

Иброхимхалил Юлдошев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Защитник сборной Узбекистана проведёт практически весь 2024 год в составе «Кайрата». Казахстанский клуб арендовал 22-летнего футболиста с правом последующего выкупа. Юлдошев оказался в «Пари НН» летом 2021 года — за его трансфер нижегородский клуб заплатил «Пахтакору» € 250 тыс. С того момента Юлдошев отыграл за «Пари НН» 63 матча, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Кевин Андраде: «Америка де Кали» → «Балтика» (€ 400 тыс.)

Кевин Андраде (слева) и Сергей Игнашевич Фото: ФК «Балтика»

24-летний защитник до этого года никогда не играл за клуб за пределами Южной Америки. Воспитанник колумбийского клуба «Америка де Кали» перебрался в основную команду летом 2019 года. Один раз его отдавали в аренду — в аргентинский «Платенсе». В прошедшем сезоне Андраде провёл 45 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. А ещё заработал целых 15 жёлтых карточек. Теперь Андраде заключил контракт с «Балтикой» на 3,5 года.

Лукас Ловат: «Слован» → «Ахмат» (€ 350 тыс.)

Лукас Ловат Фото: ФК «Ахмат»

«Ахмат» заключил контракт с бразильским защитником до конца сезона-2026/2027. Кстати, несколько месяцев назад появилась информация, что Ловатом интересует ЦСКА, однако игрок так и не покинул Словакию, где играл за местный «Слован». Ловат переехал в Европу в начале 2019 года. Сначала поиграл за «Спартак» из Трнавы, а потом перебрался в «Слован». В нынешнем сезоне 27-летний защитник отыграл 23 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи. «Я постоянно наблюдал за РПЛ. Это очень сильный чемпионат. Особо не задумываясь, я согласился на переход в «Ахмат», — сказал Ловат после подписания контракта.

Сауль Гуарирапа: «Каракас» → «Сочи» (аренда)

Сауль Гуарирапа Фото: ФК «Сочи»

«Чемпионат» сообщал ещё в начале января, что «Сочи» договорился об аренде венесуэльского форварда с опцией выкупа. Через 10 дней российский клуб объявил о трансфере. Остаток сезона 21-летний венесуэлец проведёт в РПЛ, после чего черноморский клуб может выкупить футболиста. В прошлом сезоне центральный нападающий отыграл 32 матча в составе «Каракаса», забил девять мячей и отдал шесть результативных передач. Обращает на себя внимание то, что он заработал 13 жёлтых карточек.

Жоау Ламейра: «Балтика» → «Оцелул» (аренда)

Жоау Ламейра Фото: ФК «Балтика»

Ещё один легионер, который задержался в Калининграда всего на полгода. Правда, в отличие от Сото, Ламейра уехал из «Балтики» на правах аренды. Летом 2023-го португалец переехал в российский клуб в статусе свободного агента. Но с того момента Ламейра отыграл всего шесть матчей и провёл в общей сложности на поле 235 минут. Неудивительно, что при таком раскладе агент футболиста оперативно нашёл ему новый вариант. Остаток сезона Ламейра проведёт в Румынии, где сыграет на правах аренды.

Ованес Арутюнян: «Пюник» → «Сочи» (€ 160 тыс.)

Ованес Арутюнян Фото: ФК «Сочи»

«Сочи» заполучил футболиста сборной Армении. 24-летний футболист проводит достаточно продуктивный сезон. Он отбегал 22 матча в составе «Пюника», забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач. На одно результативное действие Ованесу требуется примерно 77 минут. Весной 2022 года Арутюнян дебютировал в составе сборной Армении и с того момента отыграл за неё девять матчей. Принимал участие в ноябрьских встречах отбора ЧМ-2026 с Уэльсом (1:1) и Хорватией (1:3).

Райан Сенхаджи: «Крумовград» → «Факел» (€ 30 тыс.)

Райан Сенхаджи Фото: ФК «Факел»

Воронежский клуб укрепил состав центральным защитником. С начала 2023 года Сенхаджи играл исключительно в Болгарии. Сначала выступал за «Пирин», а потом — за «Крумовград». В этом сезоне отыграл 18 матчей во всех турнирах и заработал одну жёлтую карточку. За свою карьеру 26-летний Сенхаджи также выступал во Франции, Дании и Алжире. Первые шаги в большом футболе делал в системе французского «Сошо».

Александр Пуцко: «Балтика» → «Урарту» (свободный агент)

Александр Пуцко Фото: fcurartu.am

12 января «Балтика» объявила о расторжении контракта с Пуцко, который отыграл в команде полтора года. На следующий день Александр сообщил, что ищет новые варианты, но при этом не общается с клубами РПЛ. Спустя неделю Пуцко отыскал новое место работы в Армении. Теперь он будет играть за «Урарту», который тренирует россиянин Дмитрий Гунько. Контракт 30-летнего Пуцко рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне он отыграл восемь матчей в составе «Балтики» (шесть — в РПЛ, два — в Кубке России).