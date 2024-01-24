Гаджиев: к Кокорину не может не быть интереса, но у «Динамо» Махачкала есть лимит денег

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на слухи об интересе клуба к Александру Кокорину.

«К Александру отношусь как к очень талантливому игроку, который не реализовал себя на все сто процентов. Думаю, на 80-90 процентов сыграл, но не более. Если говорить об интересе к нему, то к такому игроку не может не быть интереса, учитывая наш уровень и уровень Кокорина. Но даже не могу представить, насколько возможен его переход в наш клуб. Мы лимитированы денежно», — сказал Гаджи Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов допустил, что клуб может пригласить Кокорина в случае выхода в Российскую Премьер-Лигу.