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Гаджиев: к Кокорину не может не быть интереса, но у «Динамо» Махачкала есть лимит денег

Гаджиев: к Кокорину не может не быть интереса, но у «Динамо» Махачкала есть лимит денег
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на слухи об интересе клуба к Александру Кокорину.

«К Александру отношусь как к очень талантливому игроку, который не реализовал себя на все сто процентов. Думаю, на 80-90 процентов сыграл, но не более. Если говорить об интересе к нему, то к такому игроку не может не быть интереса, учитывая наш уровень и уровень Кокорина. Но даже не могу представить, насколько возможен его переход в наш клуб. Мы лимитированы денежно», — сказал Гаджи Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов допустил, что клуб может пригласить Кокорина в случае выхода в Российскую Премьер-Лигу.

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