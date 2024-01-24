Агент Кокорина: предложений от махачкалинского «Динамо» не поступало, но всё возможно

Тимофей Бердышев, представляющий интересы российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в махачкалинское «Динамо». Ранее генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов допустил, что клуб может пригласить Кокорина в случае выхода в РПЛ.

«Если будет предложение и оно всех устроит, то мы как минимум рассмотрим его с Сашей. Пока предложение от махачкалинского «Динамо» не поступало, не вижу смысл это обсуждать.

Саша хочет играть на высоком уровне, в том числе и в еврокубках. В жизни возможно всё. На сегодняшний день Кокорин — игрок «Ариса». Он этим доволен», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.