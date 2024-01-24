Бывший тренер сборной России Фабио Капелло назвал фаворитов Лиги чемпионов нынешнего сезона. Итальянский специалист также выразил восхищение игрой бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.

«Если говорить о фаворитах, то их два. Конечно, это «Манчестер Сити» и «Реал». У «горожан» вернулся лидер, Кевин Де Брёйне. Это тот футболист, который всегда делает разницу.

Почему я выделяю именно бельгийца? Холанд существенно влияет на «Сити» потому, так как исправно забивает голы. Но Де Брёйне – тот игрок, который может в самый непростой момент придумать что-то экстраординарное и найти выход из сложной ситуации», – приводит слова Капелло Marca.

Напомним, в 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Копенгагеном», а «Реал» сразится с «Лейпцигом». В прошлом сезоне именно «горожане» стали победителями турнира, обыграв в решающем матче «Интер» (1:0).