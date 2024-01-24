Замбия — Марокко: Боно, Хакими и Зиеш в стартовом составе на матч КАН

Сегодня, 24 января, пройдёт матч 3-го тура группы F на Кубке африканских наций — 2024. В этой встрече сборная Замбии сыграет с национальной командой Марокко. Игра пройдёт на стадионе «Стад Лоран Поку» в Сан Педро (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток главного судьи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы команд.

Марокко: Боно, Хакими, Агер, Абдельхамид, Аттийят-аллах, Амрабат, Сайбари, Унаи, Буфаль, Зиеш, Эль-Кааби.

ДР Конго: Муленга, Чайва, Сунзу, Мвап, Ф. Мусонда, Л. Мусонда, Э. Банда, Чилуфя, Л. Банда, Дака, К. Мусонда.

После двух сыгранных матчей группового этапа КАН Замбия находится на третьем месте с двумя очками. Марокко — лидер группы с четырьмя очками.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.