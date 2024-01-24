Замбия — Марокко: Зиеш открыл счёт

Сегодня, 24 января, идёт матч 3-го тура группы F на Кубке африканских наций — 2024. В этой встрече сборная Замбии играет с национальной командой Марокко. Игра проходит на стадионе «Стад Лоран Поку» в Сан Педро (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 23:00 по московскому времени.

На 38-й минуте Хаким Зиеш открыл счёт.

После двух сыгранных матчей группового этапа КАН Замбия находится на третьем месте с двумя очками. Марокко — лидер группы с четырьмя очками.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.