«Атлетик» — «Барселона»: Сансет забил за Бильбао, сравняв счёт

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В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встречаются «Атлетик» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, Испания. Главным арбитром встречи назначен Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучал в 23:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Атлетику» удалось открыть счёт уже на первой минуте встречи. Голом отметился нападающий басков Горка Гурусета. На 26-й минуте форвард «Барселоны» Роберт Левандовски восстановил статус-кво. Уже спустя шесть минут каталонцы и вовсе вышли вперёд благодаря голу вингера Ламина Ямала.

Хозяева активно начали второй тайм и сравняли счёт на 49-й минуте. Отличился полузащитник Ойан Сансет — 2:2.

На пути к 1/4 финала турнира «Барселона» обыграла «Барбастро» (3:2) и «Унионистас» (3:1). «Атлетик», в свою очередь, был сильнее «Кайона» (3:0) и «Алавеса» (2:0).