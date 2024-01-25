«Эшторил» обыграл «Бенфику» и впервые в истории вышел в финал Кубка португальской лиги

В полуфинале кубка португальской лиги «Бенфика» уступила «Эшторилу» и завершила соревнования в шаге от трофея.

Сегодня, 24 января, состоялся полуфинальный матч Кубка португальской лиги между лиссабонской «Бенфикой» и «Эшторилом» из одноимённого города. Встреча проходила на стадионе «Да Луш», Лиссабон, Португалия. По итогам основного времени матч закончился со счётом 1:1 в серии пенальти верх одержали гости (5:4).

На 16-й минуте счёт в матче открыл французский форвард «Эшторила» Рафик Гитане с передачи Родригу Гомеша. Во втором тайме «Бенфика» ответила точным выстрелом чемпиона мира Николаса Отаменди. Голевой передачей отметился экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу. По истечении 90 минут счёт в матче не изменился. В серии пенальти сильнее был «Эшторил», исполнив точно пять ударов из шести. В свою очередь, игроки «Бенфиики» дважды ошиблись с точки.

Отметим, для «канареек» это первый выход в финал кубка лиги в истории. В нём команда Васко Сибры встретится с «Брагой». Матч состоится 27 января в 22:45 по мск.

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