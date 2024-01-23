Жорже Мендеш рассказал, будут ли проданы Силва и Невеш до конца сезона

Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы футболистов «Бенфики» Антониу Силвы и Жоау Невеша, заявил, что ни один из его клиентов не будет продан до конца нынешнего сезона.

«Я могу подтвердить, что были конкретные предложения от некоторых клубов по Невешу и Силве, но „Бенфика“ не рассматривает их продажу. Они останутся в клубе как минимум до конца сезона — это окончательное решение руководства. Летом Руй Кошта (президент „Бенфики“. — Прим. „Чемпионата“) решит, как быть дальше», — приводит слова Мендеша Record.

В нынешнем сезоне Невеш провёл за «Бенфику» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

Силва, в свою очередь, сыграл за «Бенфику» 26 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Transfermarkt оценивает защитника в € 45 млн.