Клопп прокомментировал возможное возвращение Салаха из сборной после травмы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о возможном досрочном возвращении Мохамеда Салаха из сборной Египта из-за травмы задней поверхности бедра, которую игрок получил в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций с Ганой.

«У Египта и «Ливерпуля» одинаковый интерес – мы хотим, чтобы Мо Салах как можно быстрее пришёл в форму.

Если он в порядке. Если он останется там, и они не смогут провести надлежащее лечение, это просто отложит его восстановление, что помешает всем сторонам. Поэтому мы привозим его сюда. Это происходит не потому, что хотим забрать его из национальной команды, а для того, чтобы предложить лучшее медицинское лечение. Это всё, что мы хотим.

Всё согласовано. Если Египет выйдет в финал и Мо будет в форме, всегда ясно, что он вернётся и доиграет со своей сборной. Это 100%. Салах хочет этого, мы хотим этого. Мы абсолютно честны», – приводит слова Клоппа beIN Sports.

Напомним, ранее стало известно, что Мохамед Салах вернётся в расположение мерсисайдского клуба для восстановления после травмы задней поверхности бедра, полученной в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций с Ганой (2:2).

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