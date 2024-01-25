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Клопп высказался о выходе «Ливерпуля» в финал Кубка лиги

Клопп высказался о выходе «Ливерпуля» в финал Кубка лиги
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выход в финал Кубка английской лиги по итогам двух матчей полуфинального противостояния с «Фулхэмом» (3:2).

«В финале Кубка лиги всё отлично. Единственная проблема в том, что сейчас середина сезона, поэтому мы не можем сосредоточиться на этом финале. Надеюсь, у нас есть неделя или, может быть, три дня, я даже не знаю, какая игра будет перед этим, чтобы сосредоточиться на этом.

В связи с этим нам нужно сосредоточиться и на всех других соревнованиях, и именно это мы и сделаем. Это действительно прекрасно. Это так сложно. «Уэмбли» — особенное место. Я очень рад за всех участников, что мы можем снова дать ребятам этот опыт. Я должен гордиться тем, как мы провели большую часть игр в этом соревновании, и тем, как игроки всегда боролись до конца», – приводит слова Клоппа Eurosport.

Англия - Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
24 января 2024, среда. 23:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 11'     1:1 Диоп – 77'    

Отметим, финал Кубка английской лиги с «Челси» пройдёт 25 февраля на «Уэмбли», Англия.

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Клопп после матча раздаёт фанатам пиво:

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