МЛС заблокировала переход американского нападающего в «Спартак»

МЛС заблокировала переход американского нападающего «Далласа» Хесуса Феррейру в «Спартак», сообщает The Athletic.

По данным источника, «Даллас» получил предложение на $ 13 млн от «Спартака». Однако, сделку заблокировала МЛС.

Отмечается, Феррейра уже вёл переговоры со «Спартаком» о личных условиях, когда МЛС сообщила о своём решении «Далласу» и Феррейре. Аргументация, представленная клубу и игроку, заключалась в том, что существуют риски для американских предприятий, ведущих бизнес с российскими предприятиями.

Напомним, на зимний перерыв «Спартак» ушёл на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 30 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на 8 очков.

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