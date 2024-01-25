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«Фейеноорд» оборвал две фантастические серии ПСВ

«Фейеноорд» оборвал две фантастические серии ПСВ
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Вчера, 24 января, роттердамский «Фейеноорд» обыграл ПСВ из Эйндховена со счётом 1:0 в матче 1/8 финала Кубка Нидерландов. Единственный гол на 31-й минуте игры забил полузащитник Квинтен Тимбер.

Таким образом, оборвались сразу две беспроигрышные серии ПСВ. В Кубке Нидерландов клуб из Эйндховена одержал победы в 11 предыдущих матчах, по ходу этой серии красно-белые дважды завоёвывали трофей. Во всех турнирах ПСВ не проигрывал на протяжении 20 последних матчей, одержав на этом отрезке 16 побед и четырежды сыграв вничью.

Эйндховенцы возглавляют турнирную таблицу Эредивизии, набрав 52 очка в 18 матчах и потеряв с начала чемпионата только два очка. Ближайшим преследователем ПСВ является «Фейеноорд», который отстаёт на 10 очков.

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