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«Торпедо» — ЦСКА: Полоз вывел чёрно-белых вперёд в концовке первого тайма

«Торпедо» — ЦСКА: Полоз вывел чёрно-белых вперёд в концовке первого тайма
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В эти минуты в товарищеском матче встречаются московские ЦСКА и «Торпедо». Команды играют на стадионе в «Крикет энд Спортс Хаб» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч начался в 10:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
25 января 2024, четверг. 10:00 МСК
Торпедо М
Москва, Россия
2-й тайм
2 : 3
ЦСКА
Москва, Россия
1:0 Лебеденко – 10'     1:1 Мусаев – 16'     2:1 Полоз – 45'     2:2 Роша – 48'     2:3 Обляков – 55'    

Автозаводцы вышли вперёд уже на 10-й минуте матча. Голом отметился нападающий Игорь Лебеденко. Однако уже спустя шесть минут форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев восстановил статус-кво. На 45-й минуте «Торпедо» снова вышло вперёд благодаря голу Дмитрия Полоза — 2:1.

Для «Торпедо» этот товарищеский матч — первый на зимних сборах. ЦСКА, в свою очередь, уже успел провести одну игру. В воскресенье, 21 января, был разгромлен оманский «Сохар» (4:1).

На данный момент после 18 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает восьмое место с 28 очками. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. «Торпедо» после 20 проведённых игр в Первой лиге находится на восьмом месте с 27 очками.

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