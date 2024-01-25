Агент вингера «Ман Юнайтед» Антони заявил, что его клиент не помышляет об уходе из клуба

Представитель вингера «Манчестер Юнайтед» Антони Жуниор Педрозо заявил, что футболист не собирается покидать манкунианский клуб в обозримом будущем.

«Манчестер пока нам не сообщал, что им интересен вариант с уходом Антони зимой или летом. Антони сосредоточен на последних четырёх месяцах этого сезона, он хочет улучшить свою игру. Он весьма последователен в этом вопросе. Антони должен показать себя с лучшей стороны», — приводит слова агента издание Mirror.

В нынешнем сезоне 23-летний Антони провёл 17 матчей в рамках английской Премьер-лиги, не записав на свой счёт результативных действий. Действующий контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 35 млн.