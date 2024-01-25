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Игрок «Челси» Чилуэлл — о финале Кубка лиги: у нас остались незаконченные дела на «Уэмбли»

Игрок «Челси» Чилуэлл — о финале Кубка лиги: у нас остались незаконченные дела на «Уэмбли»
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Защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл поделился ожиданиями от финала Кубка английской лиги, в котором «синим» предстоит сыграть с «Ливерпулем». Матч пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли» 25 февраля.

«Мы проиграли три финала (два Кубка Англии и один Кубок лиги), так что у нас есть незаконченные дела на «Уэмбли». Я буквально только что разговаривал об этом с Тьяго Силвой и сказал ему то же самое. Мы хотим выиграть. Но также мы хотим насладиться полученным опытом. Немногие из нас выигрывали трофеи в составе «Челси», а этот клуб нуждается в трофеях», — приводит слова Чилуэлла издание Daily Mail.

Напомним, накануне прошёл ответный матч 1/2 финала Кубка лиги между «Фулхэмом» и «Ливерпулем». Встреча завершилась вничью — 1:1, но дальше прошли мерсисайдцы, одержавшие победу в первой игре (2:1). «Челси» ранее разгромил «Мидлсбро» (6:1) в ответном полуфинале и также забронировал себе путёвку на «Уэмбли».

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