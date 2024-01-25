Черевченко: у Тикнизяна в «Зените» будет конкуренция за место в составе

Известный российский тренер Игорь Черевченко отреагировал на новости о переходе Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит».

«Для «Локомотива» переход Тикнизяна в «Зенит» — это хорошо в финансовом вопросе. Да, будет конкуренция за место в составе, но это же спорт. Значит, парень в себе уверен. Наир хорошо провёл осеннюю часть за «Локомотив», проявил себя. Если бояться конкуренции, зачем тогда играть в футбол?

Трудно говорить, будет ли из «Зенита» легче попасть в Европу. Все знают эту команду в Европе и Бразилии. Мне кажется, что шансы уехать оттуда за границу такие же, какие и в «Локомотиве». Если футболист себя проявляет, а тем более в «Зените», проблем не будет», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.