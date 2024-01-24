Зачем чемпион подписывает Тикнизяна. Для новичка «Зенита» есть три роли

Первые эмоции от новости о трансфере Наира Тикнизяна в «Зенит» сошли. Кто-то, узнав о готовящемся переходе, недовольно выругался, кто-то иронично посмеялся, а кто-то, наверное, восхищённо поаплодировал чемпиону за такую замену Данилу Круговому. Всё же речь идёт об игроке, который в 2023 году оставил, возможно, самый глубокий след на наших футбольных полях. 12 забитых мячей и восемь голевых передач за 38 матчей в РПЛ и Кубке России – это очень круто для защитника, латераля или полузащитника оборонительного плана. Тикнизян выдал лучшие 12 месяцев в карьере (вернее, даже 10), и теперь спортивная судьба забрасывает его в Санкт-Петербург. Домой.

«Зенит» меняет одного уроженца Северной столицы на другого, но при этом кое в чём проигрывает, даже если не касаться игровых качеств Кругового и Тикнизяна. В петербургском клубе сокращается количество собственных воспитанников, которые по правилам должны быть в любой команде. Круговой прошёл зенитовскую академию «от и до». Тикнизян же занимался в других футбольных школах города – «Факеле», «Коломягах», «Локомотиве», пока не уехал в 14 лет в ЦСКА. Хотя «Зенит», по словам Наира, не единожды предлагал ему перейти в свою академию.

«Был интерес и неоднократно, начиная с восьмилетнего возраста, – рассказывал Тикнизян в интервью для Sport24. – Не хочу себя сейчас как-то превозносить, но всё время, что я играл в Питере, «Зенит» пытался переманить меня к себе, однако я всячески отказывался. Во многом благодаря тому, что мой тренер Александр Валерьевич Челпанов проводил со мной индивидуальные беседы и объяснял, что питерский чемпионат на две-три головы слабее московского, и если я буду продолжать так тренироваться и играть, то мне обязательно поступит предложение из Москвы. В принципе, так и случилось».

Эмоции сошли, и теперь хочется подумать о том, как главный тренер «Зенита» Сергей Семак вообще собирается использовать Тикнизяна в своей команде. Ведь позиция левого защитника закрыта, забетонирована капитаном сине-бело-голубых Дугласом Сантосом. Вы не найдёте ни одного левого защитника в РПЛ, который усадил бы бразильца в запас. До тех пор пока сам Дуглас Сантос не потеряет мотивацию или не состарится. Сейчас ему 29, и это, вероятно, случится как раз к моменту завершения контракта Тикнизяна с петербургским клубом – лет через пять.

Таким образом, первый вариант использования Наира в «Зените» – крохи игрового времени в ротации. Через это прошёл в родном клубе Круговой. В нынешнем сезоне он сыграл около 500 минут в РПЛ и ещё приблизительно столько же в Кубке России. Тикнизян отвык в «Локомотиве» от скамейки. Возможно, в глубине души Наир готов оказаться в шкуре Кругового, но хочется верить, что каждое попадание в запас для него как личная обида, на которую нужно реагировать ещё более усердной работой на тренировках и улучшением качества игры.

Наир Тикнизян Фото: Darko Bandic/AP Photo/ТАСС

Однако, вполне возможно, Семак видит Тикнизяна и в основе. Преимущество будущего новичка из «Локомотива» над Круговым в том, что Наиру не привыкать играть флангового полузащитника. На этой позиции конкуренция чуть менее пугающая для футболиста сборной Армении, хотя само по себе число конкурентов больше. У «Зенита» под схемы 4-4-2 и 4-3-3 есть несколько ярко выраженных атакующих игроков. Это Андрей Мостовой, Вильсон Изидор и едва появившийся в команде 17-летний бразилец Педро. На левом фланге готов зажигать ещё один зимний новичок Ильзат Ахметов. А вот Тикнизян – другой. Может быть, в этом его козырь. Понятно, что Наир не настолько тонкий игрок, чтобы эффективно действовать между линий, но от штрафной до штрафной он отработает лучше любого из конкурентов за место в составе. Правда, и Тикнизян, бывает, на фоне утомлённости выключается, не добегает или теряет позицию. Есть куда расти.

Ещё один важный фактор для Семака – с Тикнизяном удобно переходить на схемы 3-5-2 или 3-4-2-1. Дугласа Сантоса можно выпускать левым центральным защитником в тройке с Нино и Родригао (либо Страхиней Эраковичем) или двигать в центр поля. Опыт игры латералем у Наира солидный. Универсализм новичка из «Локомотива» сделает сине-бело-голубых тактически ещё более гибкой командой. Помимо Дугласа Сантоса, и ставить-то некого с левой ногой после «трансфера» Кругового в фарм-клуб «Зенита».

Семак говорил: ему не хватает российских игроков, несмотря на глубокий состав чемпиона. Тикнизян – не легионер в РПЛ, пусть и выступает за сборную другой страны, а значит, одной проблемой меньше для тренера. Стоит ли решение вопроса € 8 млн, когда наверняка была возможность взять кого-то из кандидатов в сборную России на эту позицию дешевле, покажет будущее. Всё или почти всё зависит от самого Наира. Кстати, интересный факт: за такие деньги «Зенит» не покупал рождённого в России игрока со дня трансфера Вячеслава Караваева в сентябре 2019-го.