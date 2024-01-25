Вермерен прилетел в Мадрид для подписания контракта с «Атлетико»

Атакующий полузащитник «Антверпена» Артур Вермерен в эти минуты находится в Мадриде. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 18-летний футболист прибыл в Испанию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с «Атлетико». Ранее стало известно, что мадридцы договорились с «Антверпеном» о полноценном трансфере хавбека за € 22 млн + дополнительные бонусы.

В нынешнем сезоне Вермерен провёл за «Антверпен» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее соглашение игрока с бельгийским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее стало известно о возможном переходе в «Атлетико» форварда «Ювентуса» Мойзе Кина.