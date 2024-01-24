«Атлетико» заплатит за аренду Кина € 460 тыс.

«Атлетико» согласовал с «Ювентусом» шестимесячную аренду нападающего Мойзе Кина. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мадридцам придётся заплатить около € 460 тыс. Также «матрасники» будут выплачивать итальянскому форварду зарплату в полном объёме. Официально заявление со стороны клубов ожидается в ближайшее время.

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Кин находился в системе «Ювентуса» с 2010 по 2019 год, после чего перешёл в «Эвертон». В текущем сезоне форвард провёл за туринцев 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось о желании «Байера» перехватить Мойзе Кина у «Атлетико».