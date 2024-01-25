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Радченко отреагировал на новость о сорвавшемся переходе Тикнизяна в «Зенит»

Радченко отреагировал на новость о сорвавшемся переходе Тикнизяна в «Зенит»
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Бывший футболист Дмитрий Радченко отреагировал на новость о сорвавшемся переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«У «Зенита» хороший состав, но после ухода Кругового команде нужен левый защитник с левой ногой. Это проблема решаемая, потому что «Зенит» играет в разные схемы. Семак найдёт варианты, как можно эту позицию закрыть. Тем более мы видели концовку прошлого сезона, когда Круговой играл чуть ли не правого нападающего», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее стало известно, что трансфер левого защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате игрока. По ходу переговоров футболист запросил зарплату около € 2 млн. Стороны не смогли согласовать зарплату, из-за чего переговоры были окончены.

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