Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не следует ехать в Россию». Экс-игрок сборной Нидерландов о переходе Угальде в «Спартак»

«Не следует ехать в Россию». Экс-игрок сборной Нидерландов о переходе Угальде в «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок сборной Нидерландов Рене ван дер Гийп прокомментировал новость о том, что по трансферу нападающего «Твенте» и сборной Коста-Рики Манфреда Угальде в московский «Спартак» достигнута полная договорённость.

«Ему не надо этого делать. Угальде не следует ехать в Россию. Пусть попробует себя во французской, португальской или немецкой лиге. Я знаю, что московский «Спартак» хочет заплатить более € 14 млн, но «Твенте», не должны соглашаться на это», — приводит слова ван дер Гийпа FCUpdate.nl.

Напомним, ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что клубы завершают оформление необходимых документов. «Спартак» заплатит за 21-летнего форварда около € 15 млн, что станет рекордной продажей в истории «Твенте». Игрок подпишет с московской командой соглашение на 4,5 года. Позже пресс-служба «Твенте» сообщила, что переговоры ещё полностью не завершены.

Материалы по теме
В «Твенте» ответили, завершены ли переговоры со «Спартаком» по переходу Угальде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android