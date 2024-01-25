«Не следует ехать в Россию». Экс-игрок сборной Нидерландов о переходе Угальде в «Спартак»

Бывший игрок сборной Нидерландов Рене ван дер Гийп прокомментировал новость о том, что по трансферу нападающего «Твенте» и сборной Коста-Рики Манфреда Угальде в московский «Спартак» достигнута полная договорённость.

«Ему не надо этого делать. Угальде не следует ехать в Россию. Пусть попробует себя во французской, португальской или немецкой лиге. Я знаю, что московский «Спартак» хочет заплатить более € 14 млн, но «Твенте», не должны соглашаться на это», — приводит слова ван дер Гийпа FCUpdate.nl.

Напомним, ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что клубы завершают оформление необходимых документов. «Спартак» заплатит за 21-летнего форварда около € 15 млн, что станет рекордной продажей в истории «Твенте». Игрок подпишет с московской командой соглашение на 4,5 года. Позже пресс-служба «Твенте» сообщила, что переговоры ещё полностью не завершены.