Бояринцев — о поиске работы: сейчас мне только предлагают попить пиво и сходить в баню

Бывший наставник саратовского «Сокола» Денис Бояринцев высказался об отсутствии предложений от клубов занять пост главного тренера.

«Сейчас январь, все клубы на сборах, там идёт плодотворная работа, и в такое время обычно нет тренерских отставок, поэтому предложений у меня пока нет. Обычно такие варианты возникают после возобновления чемпионатов.

Сейчас мне только предлагают поиграть в футбол, попить пиво и сходить в баню (смеётся). Отдыхаю, набираюсь сил и буду ждать своего шанса, вернуться к работе, я готов и надеюсь, что это случится как можно быстрее», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Напомним, под руководством Бояринцева «Сокол» завершил первую часть сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги на 16-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 20 очков за 20 матчей. Лидирует махачкалинское «Динамо» — 37 очков. Ранее Бояринцев работал с такими командами, как «Новосибирск», «Родина», «КАМАЗ», «Текстильщик» и «Носта». В следующем матче внутреннего первенства «Сокол» сыграет с махачкалинским «Динамо».