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Денис Бояринцев: Комбаров — идеальный вариант для «Спартака-2»

Денис Бояринцев: Комбаров — идеальный вариант для «Спартака-2»
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал новость о назначении экс-защитника красно-белых Дмитрия Комбарова на пост главного тренера в «Спартак-2».

«Очень хорошо, что вновь появилась команда, где будут тренировать перспективную молодёжь. Дмитрий имеет тренерский опыт во второй лиге. Также он много лет играл за «Спартак», многие игроки его знают. У него большой авторитет в команде. Думаю, Комбаров — идеальный вариант для второго состава

Хочется пожелать Дмитрию успехов в дальнейшей работе. Он хорошо разбирается, что и как ему делать в команде. Будем следить за ним и за игрой клуба дальше» — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Несолёных.

Напомним, ранее Комбаров сказал, что намерен ставить в «Спартаке-2» агрессивный и атакующий футбол.

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