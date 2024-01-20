Денис Бояринцев: Комбаров — идеальный вариант для «Спартака-2»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал новость о назначении экс-защитника красно-белых Дмитрия Комбарова на пост главного тренера в «Спартак-2».

«Очень хорошо, что вновь появилась команда, где будут тренировать перспективную молодёжь. Дмитрий имеет тренерский опыт во второй лиге. Также он много лет играл за «Спартак», многие игроки его знают. У него большой авторитет в команде. Думаю, Комбаров — идеальный вариант для второго состава

Хочется пожелать Дмитрию успехов в дальнейшей работе. Он хорошо разбирается, что и как ему делать в команде. Будем следить за ним и за игрой клуба дальше» — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Несолёных.

Напомним, ранее Комбаров сказал, что намерен ставить в «Спартаке-2» агрессивный и атакующий футбол.