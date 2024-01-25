«Торпедо» обыграло «Региональный клуб Абу-Даби» спустя пять часов после матча с ЦСКА

Сегодня, 25 января, состоялся товарищеский матч, в котором встречались московское «Торпедо» и «Региональный клуб Абу-Даби». Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:00 мск. Российский клуб одержал уверенную победу со счётом 4:2.

В составе автозаводцев забитыми мячами отличились защитник Никита Калугин, форвард Дмитрий Полоз, полузащитник Марио Чурич и черногорский защитник Боян Роганович.

Напомним, что для «Торпедо» этот матч стал вторым за сегодняшний день. Ранее чёрно-белые встречались с московским ЦСКА. Армейцы одержали победу со счётом 3:2.

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 27 очков за 20 матчей. Лидирует махачкалинское «Динамо», у которого 37 очков. В 21-м туре «Торпедо» на выезде встретится с красноярским «Енисеем» в начале марта.