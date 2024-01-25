ЦСКА обыграл «Торпедо» в товарищеском матче на сборах в Абу-Даби

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московские ЦСКА и «Торпедо». Команды играли на стадионе в «Крикет энд Спортс Хаб» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч начался в 10:00 по московскому времени. ЦСКА сумел добыть победу в упорной борьбе — 3:2.
Автозаводцы вышли вперёд уже на 10-й минуте матча. Голом отметился нападающий Игорь Лебеденко. Однако уже спустя шесть минут форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев восстановил статус-кво. На 45-й минуте «Торпедо» снова вышло вперёд благодаря голу Дмитрия Полоза.
Спустя три минуты после возобновления матча армейцы отыгрались усилиями защитника Виллиана Роши. Ещё через семь минут ЦСКА удалось впервые в матче повести в счёте. Гол забил полузащитник Иван Обляков. Этот мяч в итоге и стал победным — 3:2.
Для «Торпедо» этот товарищеский матч стал первым на зимних сборах. ЦСКА, в свою очередь, до этого уже успел провести одну игру. В воскресенье, 21 января, был разгромлен оманский «Сохар» (4:1).
- 25 января 2024
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