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18-летний сын Франческо Тотти стал игроком «Райо Вальекано»

18-летний сын Франческо Тотти стал игроком «Райо Вальекано»
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18-летний Кристиан Тотти, старший сын легендарного футболиста итальянской «Ромы» Франческо Тотти, расторг контракт с «Фрозиноне», где он играл за молодёжный состав, и перешёл в испанский «Райо Вальекано», сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, молодой футболист уже провёл первую тренировку в новой команде, за которой с трибун наблюдал его отец.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Кристиан Тотти выступает на позиции нападающего. Форвард является воспитанником академии «Ромы». В 2023 году игрок перешёл в молодёжный состав «Фрозиноне» до 19 лет. В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти матчах итальянской команды во всех турнирах, в которых забил один гол.

«Райо Вальекано» находится на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, заработав 23 очка в 20 встречах. Лидирует в Примере «Жирона» (52).

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