Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фрозиноне» планирует выкупить Ибрахимовича у «Баварии» — Флориан Плеттенберг

«Фрозиноне» планирует выкупить Ибрахимовича у «Баварии» — Флориан Плеттенберг
Аудио-версия:
Комментарии

«Фрозиноне» планирует выкупить Арийона Ибрахимовича у мюнхенской «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, итальянская команда планирует активировать опцию выкупа игрока в размере € 3,5 млн в ближайшие несколько недель, при этом «Бавария» имеет опцию обратного выкупа за € 11 млн.

Кроме того, благодаря отличной игре в «Фрозиноне» Ибрахимовичем интересуются франкфуртский «Айнтрахт», «Милан» и «Спортинг», которые постараются подписать игрока летом.

18-летний немец в нынешнем сезоне сыграл за «Фрозиноне» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Полузащитник «Ювентуса» будет отдан в аренду «Фрозиноне»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android