«Фрозиноне» планирует выкупить Ибрахимовича у «Баварии» — Флориан Плеттенберг

«Фрозиноне» планирует выкупить Арийона Ибрахимовича у мюнхенской «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, итальянская команда планирует активировать опцию выкупа игрока в размере € 3,5 млн в ближайшие несколько недель, при этом «Бавария» имеет опцию обратного выкупа за € 11 млн.

Кроме того, благодаря отличной игре в «Фрозиноне» Ибрахимовичем интересуются франкфуртский «Айнтрахт», «Милан» и «Спортинг», которые постараются подписать игрока летом.

18-летний немец в нынешнем сезоне сыграл за «Фрозиноне» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 4 млн.