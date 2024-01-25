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Лерой Зане сменил агента ради подписания нового контракта с «Баварией»

Лерой Зане сменил агента ради подписания нового контракта с «Баварией»
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Крайний нападающий «Баварии» Лерой Зане принял решение поменять агента, представляющего его интересы. Об этом сообщает Sport.de.

По информации источника, 28-летний футболист отказался от услуг агентства LIAN Sports Group и теперь будет сотрудничать с Кристианом Шмидом, представляющего агентство 11WINS.

Подчёркивается, что Зане принял это решение, поскольку Шмид пообещал, что в ближайшие несколько месяцев сможет договориться с руководством мюнхенского клуба о пролонгации трудового соглашения футболиста.

Напомним, действующий контракт Зане рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне немецкий вингер принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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