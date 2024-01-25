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«Спишь?» Тикнизян обыграл трансферную фразу «Зенита» после новостей о срыве перехода

«Спишь?» Тикнизян обыграл трансферную фразу «Зенита» после новостей о срыве перехода
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в своих соцсетях обыграл трансферную фразу пресс-службы санкт-петербургского «Зенита» после новостей о том, что его переход в стан сине-бело-голубых сорвался.

Фото: Соцсети Тикнизяна

Футболист выложил фотографию со своей женой, телеведущей Яной Ромашкиной, и подписал её «Спишь? Нет, плаваю», отсылая таким образом к фразе пресс-службы сине-бело-голубых, которую они размещали каждый раз перед анонсом нового трансфера команды.

Напомним, ранее стало известно, что трансфер левого защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате игрока. По ходу переговоров футболист запросил зарплату около € 2 млн. Стороны не смогли согласовать зарплату, из-за чего переговоры были окончены.

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