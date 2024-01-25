«В зените находится только солнце». Жена Тикнизяна объяснила значение загадочного поста

Известная телеведущая Яна Ромашкина, которая является супругой футболиста «Локомотива» Наира Тикнизяна, у себя в телеграм-канале объяснила значение своего загадочного поста, в котором был намёк на переход Наира в санкт-петербургский «Зенит». Напомним, у себя в соцсетях девушка ранее опубликовала совместное фото с мужем, подписав его: «Солнце в зените! Мы в Абу-Даби».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» и «Локомотив» согласовали сделку по переходу защитника Наира Тикнизяна из московского клуба в петербургский. Однако позже стало известно, что трансфер левого защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате игрока. По ходу переговоров футболист запросил зарплату около € 2 млн. Стороны не смогли согласовать зарплату, из-за чего переговоры были окончены.