Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В зените находится только солнце». Жена Тикнизяна объяснила значение загадочного поста

«В зените находится только солнце». Жена Тикнизяна объяснила значение загадочного поста
Аудио-версия:
Комментарии

Известная телеведущая Яна Ромашкина, которая является супругой футболиста «Локомотива» Наира Тикнизяна, у себя в телеграм-канале объяснила значение своего загадочного поста, в котором был намёк на переход Наира в санкт-петербургский «Зенит». Напомним, у себя в соцсетях девушка ранее опубликовала совместное фото с мужем, подписав его: «Солнце в зените! Мы в Абу-Даби».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» и «Локомотив» согласовали сделку по переходу защитника Наира Тикнизяна из московского клуба в петербургский. Однако позже стало известно, что трансфер левого защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате игрока. По ходу переговоров футболист запросил зарплату около € 2 млн. Стороны не смогли согласовать зарплату, из-за чего переговоры были окончены.

Материалы по теме
Фото
Жена Тикнизяна намекнула на переход игрока в «Зенит»
Фото
Тикнизян отреагировал на информацию о срыве трансфера в «Зенит» известным мемом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android