«Борнмут» разгромил «Суонси» и прошёл в 1/8 финала Кубка Англии

Завершился матч 1/16 Кубка Англии, в котором встречались «Борнмут», представляющий английскую Премьер-Лигу, и «Суонси», выступающий в Чемпионшипе. Игра проходила на стадионе «Виталити — Дин Корт». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
На седьмой минуте счёт в матче открыл защитник «Борнмута» Ллойд Келли. На десятой минуте преимущество хозяев удвоил полузащитник хозяев Алекс Скотт. На 14-й минуте третий гол «вишен» забил нападающий Луис Синистерра. На 35-й минуте забитым мячом отметился хавбек Дэвид Брукс. На 44-й минуте гол забил форвард Доминик Соланке.
Благодаря этой победе «Борнмут» прошёл в 1/8 Кубка Англии.
В 1/32 финала этого турнира «Борнмут» обыграл «Куинз Парк Рейнджерс» со счётом 3:2. В свою очередь, «Суонси» выиграл у «Моркама» со счётом 2:0.
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