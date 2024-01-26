«Борнмут» разгромил «Суонси» и прошёл в 1/8 финала Кубка Англии

Завершился матч 1/16 Кубка Англии, в котором встречались «Борнмут», представляющий английскую Премьер-Лигу, и «Суонси», выступающий в Чемпионшипе. Игра проходила на стадионе «Виталити — Дин Корт». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

На седьмой минуте счёт в матче открыл защитник «Борнмута» Ллойд Келли. На десятой минуте преимущество хозяев удвоил полузащитник хозяев Алекс Скотт. На 14-й минуте третий гол «вишен» забил нападающий Луис Синистерра. На 35-й минуте забитым мячом отметился хавбек Дэвид Брукс. На 44-й минуте гол забил форвард Доминик Соланке.

Благодаря этой победе «Борнмут» прошёл в 1/8 Кубка Англии.

В 1/32 финала этого турнира «Борнмут» обыграл «Куинз Парк Рейнджерс» со счётом 3:2. В свою очередь, «Суонси» выиграл у «Моркама» со счётом 2:0.