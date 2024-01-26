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«Борнмут» разгромил «Суонси» и прошёл в 1/8 финала Кубка Англии

«Борнмут» разгромил «Суонси» и прошёл в 1/8 финала Кубка Англии
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Завершился матч 1/16 Кубка Англии, в котором встречались «Борнмут», представляющий английскую Премьер-Лигу, и «Суонси», выступающий в Чемпионшипе. Игра проходила на стадионе «Виталити — Дин Корт». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

На седьмой минуте счёт в матче открыл защитник «Борнмута» Ллойд Келли. На десятой минуте преимущество хозяев удвоил полузащитник хозяев Алекс Скотт. На 14-й минуте третий гол «вишен» забил нападающий Луис Синистерра. На 35-й минуте забитым мячом отметился хавбек Дэвид Брукс. На 44-й минуте гол забил форвард Доминик Соланке.

Благодаря этой победе «Борнмут» прошёл в 1/8 Кубка Англии.

В 1/32 финала этого турнира «Борнмут» обыграл «Куинз Парк Рейнджерс» со счётом 3:2. В свою очередь, «Суонси» выиграл у «Моркама» со счётом 2:0.

Кубок Англии . 1/16 финала
25 января 2024, четверг. 22:45 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
5 : 0
Суонси Сити
Суонси
1:0 Келли – 7'     2:0 Скотт – 10'     3:0 Синистерра – 14'     4:0 Брукс – 35'     5:0 Соланке – 44'    
Турнирная сетка Кубка Англии
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