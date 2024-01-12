Соланке стал первым игроком «Борнмута», получившим награду игрока месяца в АПЛ

Английский нападающий Доминик Соланке стал первым игроком «Борнмута», который получил награду лучшего игрока месяца в английской Премьер-лиге. Об этом сообщил Squawka в социальной сети Х (ранее Twitter).

Соланке был признан игроком месяца чемпионата Англии в декабре 2023 года. За этот месяц он провёл шесть матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил шесть мячей. Форвард оформил хет-трик в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест».

Всего в текущем сезоне английской Премьер-лиги 26-летний Доминик Соланке провёл 19 матчей, в которых забил 12 мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего три игры и один гол в Кубке английской лиги.

«Борнмут» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 25 очков за 19 матчей.